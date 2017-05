Alonso moet opgeven in Indianapolis, maar race toch vooral opgeschrikt door deze vréselijke crash

Sato, van 2002 tot 2008 zeven seizoenen in de Formule 1 actief voor Jordan, BAR en Super Aguri, bleef in een spannend slot de Braziliaan Helio Castroneves voor. De Brit Ed Jones vervolledigde het podium.



Alonso kreeg na 179 van de tweehonderd rondes af te rekenen met motorpech en moest opgeven. De 35-jarige Spanjaard was bezig aan een sterke race en maakte op dat ogenblik nog kans op de zege.



Halverwege de race was er een zware crash van Scott Dixon, de winnaar van de Indy 500 in 2008. Dixon reed achterop de wagen van Jay Howard en vloog meters door de lucht. Bij de landing spatte zijn racewagen in honderden stukken uiteen. De Nieuw-Zeelander liet later weten dat hij in orde is.