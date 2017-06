Alexander Kristoff lijkt op weg naar Astana

Alexander Kristoff won de Ronde van Vlaanderen in 2015, maar zowel vorig jaar als dit seizoen etaleerde hij nooit meer de vorm van weleer. Wel zorgde de 29-jarige Noor op zijn ééntje voor zes van de acht overwinningen van Katusha dit jaar, met ritzeges in onder meer de Ronde van Oman, de Ster van Bessèges en ook de Eschborn-Frankfurt 'Rund um den Finanzplatz' op 1 mei. Tijdens een interview na die Duitse koers, begin mei met de Noorse televisie, liet Kristoff zich ontvallen dat de ploeg hem had verteld dat hij moest vermageren. "Ze denken dat ik nog 2 à 3 kilo moet afvallen", aldus Kristoff. "Raar, want ik ben niet zwaarder dan andere jaren. Er heerst een gespannen sfeer in de ploeg, maar ik begrijp niet waarom ze boos zijn op mij, want ik heb heel wat mooie resultaten voor hen behaald."



Naar de buitenwereld toe blijft Kristoff rustig als het over zijn team gaat, maar de kritiek zou slecht gevallen zijn bij de Noor die einde contract is. Zijn zaakwaarnemer sprak al met meerdere teams, maar Astana zou over de beste papieren beschikken om hem binnen te halen.



Astana zit dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen was er het overlijden van Michele Scarponi, die overigens de enige overwinning van dit jaar voor het team boekte. Voorts was er de blessure van Fabio Aru, die daardoor de Giro miste. Bovendien kwam het 23-jarige goudhaantje in wording Miguel Angel Lopez, vorig jaar goed voor de eindzege in de Ronde van Zwitserland, wegens een blessure nog niet in actie dit seizoen.



De reden waarom Kristoff gegeerd is bij de ploeg, spreekt voor zich. Astana heeft niet meteen een kopman voor het voorjaar na het vertrek van Lars Boom. Met Alexey Lutsenko behaalde het weliswaar een derde plaats in Dwars door Vlaanderen, hoge toppen scheerde de ploeg nog niet in de klassiekers en met Kristoff kan het ook in andere wedstrijden scoren. Kristoff zou overigens niet alleen komen naar het team, hij staat er ook op dat minstens zijn luitenant Michael Morkov mee de overstap zou maken.