"Bierkratje had meer in het verlengde van de titel gelegen dan Piper-Heidsieck"

De titelfuif in het Astridpark was georganiseerd. Zeventig flessen champagne stonden koud, vuurwerk en confetti in de aanslag. Maar tot champagnevoetbal kwam het niet in het Zwarte Land. Na 45 minuten leidde Charleroi zelfs met 1-0. Wat het hoogtepunt van RSCA 2017 moest worden, leek af te stevenen op een nieuw dieptepunt.



Niet dat de Carolo's een wereldploeg zijn, maar er zit systeem in. En passie. Ze vechten nog voor iedere bal. Er is te weinig waardering voor de subtop van play-off1. KVO en Charleroi hebben voor veel sensatie gezorgd in het afgelopen voetbaljaar. Misschien wel meer dan Anderlecht en Club. Alleen konden ze de perceptie van nakomertjes niet van zich afschudden.



Anticlimax in de beslissende wedstrijd voor de titel was de wissel van Youri Tielemans. Het deed een beetje pijn om hem naar de zijlijn te zien sjokken. Hij die het hele seizoen de vlam en brandstof van Anderlecht was geweest. In grote gelatenheid droop hij af. Een oogwenk later vond de verrijzenis van Teodorczyk plaats. De Poolse spits die al weken droog stond, maakte met een droge knal de gelijkmaker. De schaamrode vlekken verlieten het paarse shirt. Uitgerekend de op zijn sociale gedrag gecontesteerde Anderlechtspeler gaf zijn club een zweem sportief eergevoel mee.



Misschien hebben we te veel verwacht van Anderlecht. Zijn wij het die zijn blijven stilstaan in nostalgie van oude plakboeken. Maar toch, het voetbal van de rijkste club van het land was wel heel armoedig. Een bierkratje had daarom meer in het verlengde van de titel gelegen dan Piper-Heidsieck.



