"Als klein jongetje heb ik dit zelfs nooit durven denken"

Zijn tiende profzege is meteen zijn grootste overwinning in zijn carrière. "Ik heb zo vaak vrede moeten nemen met een tweede plaats in een tijdrit en nu win ik hier, in de Giro, ongelooflijk", aldus Van Emden. "Als klein jongetje heb ik dat zelfs nooit durven denken en nu sta ik hier met de bloemen. In de Giro, waar ik zo'n band mee heb (zo vroeg Van Emden in 2014 in de tijdrit van de Giro zijn vriendin ten huwelijk, red). Ik wilde zo graag eens op dat hoogste schavotje staan en nu is het zover. Ik ben nog altijd een beetje sprakeloos."



Hoogdag

"Dit is een hoogdag voor het Nederlandse wielrennen", ging hij verder. "Tom het roze, ik de zege in de tijdrit. Gisteren hebben we nog met elkaar geappt, hoe groots het zou zijn om samen op het podium te staan in Milaan en kijk, nu is het zover. Ik won al vaker tijdritten (onder meer in de Eneco Tour, red), maar nooit in een Grote Ronde. Het zat er in vandaag, het parcours was echt op mijn maat en ik voelde dat ik nog iets in de benen had. Maar je moet het natuurlijk nog altijd realiseren."