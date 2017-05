"Al wat nu komt, is training voor Tour"

Een voorjaar dat liep van de Ronde van Valencia (1-5 februari) tot Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Overwinningen in de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Greg Van Avermaet werd ook tweede in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Dan heb je vijf weken rust wel verdiend.

Vandaag begint Greg Van Avermaet in de Ronde van Luxemburg aan deel twee van zijn seizoen 2017, dat nu al niet meer stuk kan. "Ik ben blij dat ik opnieuw mag beginnen", zegt hij. En toch was de toon gisteren in Gullegem Koerse een beetje bedrukt.