Caravans op de oprit? "Doe het niet, dat lokt inbrekers"

Het is de politie van Lelystad die via Facebook waarschuwt om de caravan niet op de oprit te plaatsen. De politie stelt vast dat er de laatste weken veel woninginbraken plaatsvinden bij huizen waarvan de bewoners op vakantie zijn. Opvallende overeenkomst is dat de vakantiegangers voor hun vertrek tijdelijk hun caravan op hun oprit hadden gezet om alles klaar te maken.



"Toch willen we u hiervoor waarschuwen", klinkt het. "Een caravan is namelijk een heel duidelijk signaal, wat neerkomt op: 'wij zijn de komende tijd lekker op vakantie'." Hun tip: "Probeer de caravan niet direct voor de woning te plaatsen en/of probeer de tijd dat de caravan er staat zo kort mogelijk te houden". Een mogelijk alternatief is bijvoorbeeld een omliggende parkeerplaats, waardoor de caravan minder duidelijk aan een specifiek woonadres kan gelinkt worden.

Caravans op de oprit? Voor veel Lelystedelingen Caravans op de oprit? Voor veel Lelystedelingen staat de zomervakantie alweer bijna voor de deur. In combinatie met dit weer is het natuurlijk heerlijk om de caravan dan al gereed te hebben. Heel logisch dat veel mensen de caravan dan even tijdelijk op de oprit hebben staan. Toch willen wij u hiervoor waarschuwen.