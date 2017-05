Weyts verdedigt zich: "Reële cijfers van De Lijn zijn positief"

Minister Weyts zegt dat er vergeleken is met periodes waarin veel gratis abonnementen werden uitgedeeld. Voor elk abonnement in een stedelijke omgeving werden 90 ritten aangerekend, waardoor de cijfers volgens de minster "heel opgeblazen" werden. Weyts sprak van een "truc". "Als je kampt met een dalend aantal betalende abonnees, dan geef je gewoon een beetje meer gratis abonnementen, en uiteindelijk worden je cijfers zo mooi opgekrikt. Dat is dus een complete vertekening van de werkelijkheid", aldus Weyts.

De reële cijfers ogen beter, zegt de minister. Het aantal betalende reizigers is op twee jaar tijd gestegen met acht procent, de kostendekkingsgraad is in diezelfde periode gestegen van vijftien naar twintig procent. Ook in de stiptheid is er een positieve evolutie, zei Weyts na een vraag van Karin Brouwers (CD&V).

Om een beter beeld te krijgen op het aantal reizigers, is er beterschap op komst. Bij abonnementen wordt nu, via het Retibo-systeem, elke rit geregistreerd. Vanaf volgend jaar zitten ook de gewone tickets in dat systeem. "Dan hebben we eindelijk klare cijfers waarmee we kunnen werken", zei Weyts.