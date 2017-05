Staat Schauvliege te dicht of net niet dicht genoeg bij de boeren?

In de recente rel over de boskaart wou de Boerenbond geen bomen beschermen ‘op kap van de landbouw’. Meteen borrelde het verwijt weer op dat Joke Schauvliege ‘een marionet is van het boerensyndicaat’. Maar hoe gehecht is ze werkelijk aan die even oude als machtige plattelandsorganisatie?

Woensdag 8 februari 2017, commissie Landbouw in het Vlaams Parlement. Op de bureaus van de parlementsleden ligt een mail van een adviseur van de Boerenbond aan zijn collega’s. De brief gaat over de kippen die al weken moeten binnen blijven door de vogelgriep. Die zogenaamde ‘ophokplicht’ maakt dat veel boeren niet langer de normale prijs voor hun eieren krijgen, omdat ze ze niet meer (duurder) kunnen verkopen als ‘eieren met vrije uitloop’. “We zouden dit pragmatisch met Vlaanderen opgelost hebben,” staat er in de mail, “maar Vlaanderen geeft aan dat dit nu niet meer kan omdat het dossier op de politieke agenda is gezet door Franscesco Vanderjeugd (Open Vld) en Jelle Engelbosch (N-VA).