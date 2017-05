Speelt minister Bart Tommelein dubbel spel?

Op Europees niveau wordt momenteel gedebatteerd over de nieuwe klimaatdoelen richting 2030. Een van de belangrijkste discussiepunten is het doel voor energiebesparing. Er liggen drie mogelijkheden op tafel: een vermindering met 27 procent, met 30 procent of met 40 procent.

Het Europees Parlement bepleit de meest ambitieuze doelstelling: een vermindering van het stroom- en gasverbruik met 40 procent. De Commissie kiest een tussenpositie en is tevreden met min 30 procent. De Raad, de vergadering van alle lidstaten, wil niet verder gaan dan 27 procent.

Toch lijkt het Europees Parlement goede kaarten te hebben.