Sp.a wil strengere Europese grenzen

Europa moet slagvaardiger, sterker en socialer worden, vinden de socialisten. En dat kan volgens voorzitter John Crombez niet zonder grenzen te stellen. Neem dat gerust ook letterlijk. Als het van de socialisten afhangt, dan worden de Europese buitengrenzen veel sterker dan ze vandaag zijn én zullen asielaanvragen voor de EU in zijn geheel aan die grenzen moeten gebeuren in plaats van in iedere afzonderlijke lidstaat.

"Zo vermijden we chaos en zijn we in staat een grotere solidariteit te tonen met mensen in nood", meent Crombez. "Daarnaast zorgen we voor een menswaardige opvang in de regio zelf en voor een gecontroleerde hervestiging van de meest kwetsbaren via een eerlijk spreidingsplan."