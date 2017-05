Sp.a: "Helft van begrotingscontrole naar prullenmand"

"Uit het rapport van het Rekenhof kunnen we alleen afleiden dat deze regering gebuisd is voor de begrotingscontrole", zegt Temmerman. Zij mikt haar pijlen daarvoor opnieuw richting minister Van Overtveldt (N-VA). "Volgens het Rekenhof zijn de cijfers van de minister niet onderbouwd en zelfs in tegenspraak met de berekeningen van zijn administratie. Daarmee houdt de minister vast aan zijn gewoonte om voorzichtige ramingen van de administratie eigenhandig op te blazen. De begroting bevat daardoor meer dan 500 miljoen euro aan extra lucht", zegt Temmerman.

"Niet abnormaal"

In een reactie noemt minister Wilmès het gebruikelijk dat er zich enkele maanden scheiden tussen de politieke beslissing en de stemming over de begroting. "Het is niet abnormaal en zelfs wenselijk dat de regering die termijnen niet afwacht om aan de slag te gaan. Als je de redenering van de PS volgt, moeten we dan de volgende ministerraden over economie en de strijd tegen armoede aflassen?", aldus de MR-politica.

Ze merkt op dat de ministerraad over veiligheid een bijkomende enveloppe van 105 miljoen euro vanaf 2018 voorziet. De middelen voor de uitgaven in 2017 zitten al in het begrotingstraject en moeten dus niet in een amendement op de begrotingscontrole worden gegoten, legt de minister uit. "De begrotingscontrole 2017 slaat enkel op 2017. Er is geen meerjarenvoorspelling. De opmerkingen die het Rekenhof daarover maakt, anticiperen dus op een oefening die pas tussen juli en september plaatsvindt, namelijk bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar en de nieuwe meerjarenprojectie 2018-2020".