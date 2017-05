Luc Van Gorp: "Centrumrechtse regering zet zieken en werkklozen te snel weg als profiteurs"

"Er is nochtans een fundamenteel verschil tussen een kwetsbare en een profiteur. Een profiteur pakt iets waar hij geen recht op heeft, een kwetsbare krijgt iets niet waar hij wel recht op heeft", aldus Van Gorp.

In de huidige samenleving moeten mensen volgens de CM-voorzitter "perfect" zijn. "Alles moet beter, sneller, efficiënter. Op sociale media moet het vooral leuk zijn. En als we vragen hoe het met iemand gaat, dan is 'goed' het enige acceptabele antwoord. Kwetsbaarheid is uitgegroeid tot een 'onwaarde' die moet verdwijnen."

"Neoliberale politici en economen hebben ons doen geloven dat we als individu alles autonoom kunnen beslissen en dat we daar ook recht op hebben. Dat we de andere niet nodig hebben. Wie in de problemen komt, moet zelf zijn plan maar trekken. Beleidsmakers die zich daaraan bezondigen, plegen in mijn ogen schuldig verzuim."