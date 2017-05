Hoe N-VA zijn broek scheurde aan de boskaart

Het viel op: als de natuur of de dieren verdedigd moesten worden, stond de N-VA de afgelopen maanden op de eerste rij in Vlaanderen. Ook deze week. Terwijl de christendemocraten en de liberalen de nieuwe Vlaamse boskaart uitspuwden als 'diefstal van bouwgrond', bleven de Vlaams-nationalisten die tegen de stroom in verdedigen. Het was niet de eerste keer dat N-VA zich zo opstelde. De 'betonstop' werd met tien jaar vervroegd op aandringen van minister-president Geert Bourgeois. Het was de 'MP' die zelf het Belgische klimaatakkoord ging heronderhandelen. De poldergraslanden werden beschermd na eindeloos lobbywerk van N-VA-natuurexpert Wilfried Vandaele.

Raar maar waar: N-VA vormde zo plots de groene flank van de Vlaamse regering.