Pascal Smet: "Mayeur moet binnen de komende uren opstappen"

Zowat alle partijen vragen Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) om zijn ontslag in te dienen. "Hij moet zichzelf in vraag stellen", zei Brussels minister-president Rudi Vervoort op de RTBF-radio. Sp.a-minister Pascal Smet vraagt een beslissing "binnen de komende uren".

Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) ©BELGA Vervoort vraagt niet rechtstreeks het ontslag van Mayeur als burgemeester, wel legt hij de druk volledig bij hem na het uitbarsten van de affaire rond daklozenorganisatie Samusocial. "Hij moet zichzelf in vraag stellen. Kan ik die verantwoordelijkheid nog dragen? Of ben ik intussen te veel beschadigd?" Op de vaag of Mayeur een ontslag in overweging moet nemen, antwoordde Vervoort "zeer zeker".

La situation est inacceptable et moralement répréhensible. Mr Mayeur doit prendre ses responsabilités dans les h qui viennent. #samusocial — Pascal Smet(@ SmetPascal) 08/06/17 02:00 Sp.a-minister Pascal Smet voert nu de druk verder op. In een tweet vraagt hij dat burgemeester Mayeur zijn verantwoordelijkheid neemt "binnen de komende uren". Eerder vroegen cdH en CD&V om zijn ontslag. Zij zitten in de meerderheid in de Brusselse regering, maar in de oppositie in het stadsbestuur.

Mayeur ligt onder vuur omdat hij op jaarbasis meer dan 16.000 euro aan zitpenningen opstreek bij de daklozenorganisatie Samusocial. Hij kondigde wel al aan dat hij ontslag wil nemen binnen alle instanties van de partij, maar de vraag is of dat voldoende zal zijn.