Inschepen maar: Wunderbaum maakt cruisetocht als experiment

Ze draagt een glitterbadpak zoals we dat wel zien bij kunstschaatsshows. Enigszins aarzelend begint actrice Wine Dierickx, in het Duits, op te sommen wat ze aan boord van het cruiseschip AidaPrima zoal heeft gegeten. "Sämige, crèmige kleine Törtchen bijvoorbeeld, in restaurant Fuego kun je die gewoon pakken. En als je niet kan kiezen, neem je er vier, of vijf. Ist egal. Sie sind ja klein."

Licht verward maar welwillend kijkt haar publiek toe - zo'n tweehonderd Duitse opvarenden van de AidaPrima, die deze avond ligt aangemeerd in Rotterdam.