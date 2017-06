Dirk Pauwels cureert Theater Aan Zee 2017

Dirk Pauwels, oud-directeur van het Gentse kunstencentrum Campo, stelt in zijn programmatie ‘verbinding’ voorop. Pauwels: “Een festival als Theater Aan Zee moet een plek zijn waar mensen uit alle lagen van de samenleving zich thuis voelen. Vanuit die premisse zijn we met een aantal sociale organisaties in Oostende gaan praten. Uit die gesprekken zijn een paar sleutelprojecten gegroeid die deze editie te zien zijn.”

Zo is er IN STUKKEN, waarvoor actrice Ineke Nijssen en acteur Hendrik-Hein van Doorn met zeven Oostendse kinderen uit diverse contexten werkten rond werk van de overleden regisseur Eric De Volder – specifiek zijn teksten rond ouder-kindrelaties. Inzetten doet het festival met een ‘duivenwedstrijd’. De dromen en verlangens van een aantal kwetsbare Oostendenaars, verzameld in samenwerking met kleinVerhaal en CAW Oostende, zullen rond de nek van een duif de vlucht maken van Gent naar Oostende. Op 26 juli worden de duiven om 13 uur gelost in Pauwels’ thuisstad. Als alles goed gaat, zullen de vliegende hartenkreten een uurtje later aankomen in Oostende.

De omslag van een centrale artistieke gast naar de meer dienstbare figuur van een curator is het gevolg van voortschrijdend inzicht, aldus artistiek leider Luc Muylaert. Muylaert: “Een festival kan vandaag niet anders dan de stad en de samenleving centraal stellen. Een curator vertrekt vanuit een thematisch discours en heeft de mogelijkheid om brede lijnen uit te zetten. Dat is vandaag relevanter dan het opbouwen van een programma rond het werk van één regisseur of gezelschap.”