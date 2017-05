Aviel Cahn (Opera Vlaanderen) wordt algemeen directeur Grand Théâtre de Genève

Cahn zal dan tien jaar aan het roer hebben gestaan van Opera Vlaanderen, dat volgens het perscommuniqué onder zijn bewind een succesvolle transformatie heeft doorgemaakt: "Het werd internationaal op de kaart gezet als een voorbeeld voor een hedendaagse, innovatieve stijl van opera."

De Zwitserse Cahn keert nu terug naar zijn geboorteland en gaat er het grootste operahuis van Zwitserland leiden, het Grand Théâtre de Genève. Hij volgt er Tobias Richter op, die het huis sinds 2009 leidt.

Tot zijn vertrek in 2019 blijft Cahn aristiek directeur van Opera Vlaanderen: "De volgende twee seizoenen zullen we zeker niet op onze lauweren rusten, maar zullen we met heel het team hard werken om het succesverhaal verder te zetten", reageert Cahn. "We hebben nog enkele verrassingen voor Vlaanderen in petto."

Wie Cahn zal opvolgen bij Opera Vlaanderen, staat nog niet vast.