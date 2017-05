Zuhal Demir 'te loslippig' voor uitstap first lady's

Nadat de premier zijn staatssecretaris al op de vingers had getikt voor haar uithaal naar "moslimpartij" CD&V, is er met Demirs afhaken voor het nevenprogramma van de NAVO-top weer een incident tussen de twee. Dat vernam Het Laatste Nieuws uit diplomatieke bronnen. "Demir heeft de regering-Michel voor schut gezet door te vertellen dat zij de partners van de leiders van de VS, Canada, Frankrijk en Turkije zou rondleiden in het Magritte Museum", klinkt het. Demir had gezegd "hoge hakken te kopen om Melania bij te benen". De veiligheidsdiensten van Trump en de andere staatshoofden waren zeer misnoegd over dit informatielek.