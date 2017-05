ZOUT / PEPER

Yolo? Dat kennen we intussen. Maar jozo? Jodiumzout is dat. Samen met zeezout, fleur de sel, himalayazout, maldonzout, keukenzout, tafelzout, mineraal zout en zoutvlokken een van de twintig soorten zout die je in een doorsnee Delhaize vindt. Maar wat weten we eigenlijk over het allerbelangrijkste kruid in onze keuken? Niet veel, behalve misschien dit quizweetje: zout is het enige gesteente op aarde dat de mens opeet. Waar komt het eigenlijk vandaan? Uit de grond of uit de zee. Oftewel: opgegraven uit een zoutmijn of verdampt uit zeewater.