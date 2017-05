Zo knap klinkt de woede van een krasse zeventiger

"Wish you were here in Guantanamo Bay", klinkt het wrang in 'Picture That'. De verwijzing naar het gevangenenkamp doet vermoeden dat Roger Waters de blik nog strak gericht houdt op alle onrecht in de wereld, al bevat die zin natuurlijk ook een wenk naar zijn eigen verleden met Pink Floyd - 'Wish You Were Here' was een grote hit. Toen frontman Syd Barrett een halve eeuw geleden mentale problemen kreeg, werd Waters de artistiek leider van die groep. Onder hem trok Pink Floyd richting symfonische rock, en met grandeur opgezette conceptplaten. Die teneur werd aangehouden op soloalbums als Radio K.A.O.S. (1987) en Amused to Death (1992).