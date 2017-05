Zin in een spelletje Go? De computer wint sowieso

In de loop van de dag zal de Chinees Ke Jie, die al twee jaar de wereldranglijst Go aanvoert, het voor de derde keer in vier dagen opnemen tegen de artificieel intelligente software van Google: AlphaGo. Go wordt gespeeld op een bord met 361 kruispunten. Twee spelers, een met witte en een met zwarte stenen, proberen zoveel mogelijk van die punten in te palmen om te winnen. De vorige twee partijen kon Ke Jie de computer niet de baas. Hij wilde nochtans beter doen dan zijn voorgangers Fan Hui, drievoudig Europees kampioen Go, en Lee Sedol, Koreaanse trots in het Chinese bordspel.