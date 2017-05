Zet de bloemetjes buiten

Stel je voor. Een Start to Run met Miss België op kop en in haar gevolg een zwerm dansende geile jongemannen. Wie haar weet bij te benen, heeft seks met haar. Eens de hormonenhonger gestild, worden deze jongelingen gewoon gedumpt terwijl onze miss tot aan de volgende escapade nakomelingen moet baren. Dit is ongeveer het jaarlijkse scenario van de bruidsdans der bijenkoningin en het triestige lot van de darren. Geef toe, weinig romantisch. Dat was dan ook niet de reden waarom wij een vijftal jaar geleden met onze imkeractiviteiten startten. Zoals alles in het leven was dit gewoon toeval. Toeval dat Julius in zijn puberperiode als enthousiaste groene jongen door de bijenteelt gehersenspoeld werd. Toeval dat er een cursus 'Bijen houden voor beginners' in de buurt opstartte.