Zes doden bij schietpartij in Orlando

Er zijn zondag in totaal zes doden gevallen bij een schietpartij in een bedrijf in de Amerikaanse stad Orlando, Florida. Volgens de politie viel een ontevreden ex-werknemer (45) gewapend met een geweer en een mes binnen bij Fiamma, dat zonnetenten maakt voor campers. Hij doodde er vier mannen en een vrouw en pleegde dan zelfmoord. De slachtoffers waren werknemers van het bedrijf. Drie van hen stierven ter plaatse, een vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Zeven andere werknemers kwamen er zonder verwondingen vanaf. De dader, die in april ontslagen was, viel in 2014 al eens een collega aan. Volgens de politie zou er geen link zijn met terreur. De schietpartij roept desondanks herinneringen op aan de raid op nachtclub Pulse in Orlando.