WONEN IN BOEKEN

Vrije tijd

lezen, reizen, musea en terrassen "Ik heb twaalfduizend boeken denk ik, misschien wat meer, misschien wat minder, maar twaalf is een mooi getal. Ik wandel graag langs de rek-ken en grasduin dan voor een kwartiertje in een of ander boek dat ik nog niet heb gelezen, want wie beweert dat hij ieder boek in zijn bibliotheek gelezen heeft, is een gepatenteerde leugenaar die vergeving verdient. "Ik orden mijn boeken alfabetisch. A-B-C, van Aafjes tot Claus, zitten boven, bereikbaar via een molenaarstrap.