Witte raaf

Hij is fysiek uitgeput na maanden non-stop werken. Ondergesneeuwd door een lawine van deadlines. Slachtoffer van zijn veelheid aan talenten. Het begint meestal met de grafische vormgeving van een brochure of een logo. Waarna de klant hem vraagt een nieuwe website te bouwen. Waarvoor hij dan meestal ook de foto's levert. En, als het moet, ook de datamining en de webshop op poten zet. Bij voorkeur geïntegreerd in een nieuwe marketingstrategie. En wanneer ondertussen de computer crasht, herstelt hij die ook wel even eigenhandig. Ik weet hoe het gaat omdat ik het zelf mocht meemaken. Wat begon als een eenmalig ontwerp van een boek is geresulteerd in een nauwe samenwerking. Hij is mijn compagnon de route die alles kan. Behalve neen zeggen.