Wint Leuven vandaag Europese milieubeleidsprijs?

Een verkeerscirculatieplan met autoluwe zones, een jaar voor Gent ermee op de proppen kwam. Collectieve wijkrenovaties, met het oog op duurzaam wonen en leven. Een energiecoach die Leuvenaars helpt om energiezuiniger te leven, op maat van het beschikbaar budget. De inspanningen om autodelen te introduceren in de stad. De aanleg van extra groenzones en het openleggen van de Dijle. Het Black Carbon-project van burgerplatform Straten Vol Leuven, waarbij vrijwilligers op de fiets de roetconcentratie in de binnenstad meten. Met die waaier aan projecten en initiatieven wil Leuven tegen 2030 klimaatneutraal worden, als eerste stad in ons land.