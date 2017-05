Wijn in zakken

We kunnen er niet naast kijken. De Bag-in-Box (BiB) of partybox neemt almaar meer ruimte in beslag: meer dan 15 procent van de wijnafdeling in de supermarkten. Intussen is de omzet in volume nog veel groter: naar schatting 30 procent. Ik pleit schuldig, ik besteed op deze pagina te weinig aandacht aan deze verpakkingstrend en ik kan daar slechts één argument voor inbrengen: klassewijn in BiB-verpakking is om praktische redenen onvindbaar. Klassewijn is per definitie bewaarwijn en een BiB kun je niet bewaren. Waar zou je dat trouwens doen? In een wijnkast of kelder? Geen goed idee: het karton kan niet tegen vocht. Tekenend trouwens dat heel wat BiB's geen oogstjaar vermelden. Dat laat toe om er overschotten van meerdere oogstjaren in te verwerken.