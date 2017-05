Wie werkzekerheid wil, wordt boekhouder

In juni zullen er aan de Hogeschool VIVES in Brugge en Kortrijk 80 jongeren de opleiding accountancy-fiscaliteit beëindigen. Hun broodje is al lang gebakken. In het tweede jaar van de drie jaar durende opleiding worden ze al met werkaanbiedingen bestookt. "Al mijn medestudenten zijn zeker van een job", zegt laatstejaarsstudent Laurent D'Haeyere uit Izegem. "Vorige week alleen kreeg ik vijf jobs aangeboden. Ik heb ze maar voor het uitkiezen. Ze zijn ook heel gul met de werkvoorwaarden." Boekhouden is al langer een knelpuntberoep. Maar het tekort wordt nu wel heel nijpend, zegt afdelingshoofd Lieve Castryck.