West-Vlamingen blinken uit in hoger onderwijs

Ze zijn het motorblok van het Vlaamse secundair onderwijs. Uit nieuwe cijfers wordt duidelijk dat West-Vlaamse leerlingen uit het algemeen en technisch secundair onderwijs (aso en tso) de hoogste slaagkansen noteren aan de hogeschool of universiteit. Er werd daarvoor gekeken naar hoe leerlingen die in de schooljaren 2008-'09 tot 2013-'14 hun diploma behaalden het jaar daarna presteerden in het hoger onderwijs. Vanuit het aso behalen de West-Vlamingen de meeste studiepunten aan de universiteiten. Bij de vijftien grootste aso-richtingen, zoals economie-moderne talen, eindigt West-Vlaanderen acht keer als beste.