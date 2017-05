"Denk je bij shoppen spontaan aan Veldstraat en Langemunt? Jammer, want eigenlijk zitten de leukste winkeltjes vooral in de straten daarrond. Met hun knappe collecties en eigenzinnige kijk op mode geven die kleinere boetieks kleur en karakter aan onze stad. Steun dus die gedreven uitbaters, want alleen zo kunnen we de fantastische eigenheid van Gent bewaren."