Wat is fotosynthese? Fotosynthese 2.0 zal de wereld redden

Aan fotosynthese heeft de mens zich nog nooit gewaagd. Hij heeft eeuwenlang planten gekruist en veredeld om de beste varianten te kweken. Hij heeft her en der gewassen genetisch veranderd voor meer opbrengst. Maar aan de motor van de plant heeft hij nog niet gesleuteld. Dat gaat hij nu doen. De eerste resultaten zijn er al, en ze zijn spectaculair. Wetenschappers onder leiding van Stephen Long aan de universiteit van Illinois (VS) publiceerden onlangs in vakblad Science de uitkomsten van experimenten met tabaksplanten.