Waarom flamingo's liever op één been staan

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe flamingo's zo makkelijk op één poot kunnen blijven staan zonder om te vallen? Onderzoekers van het Georgia Institute of Technology vonden het antwoord: bij het omhoog brengen van een poot treedt een mechanisme in werking dat de gewrichten vergrendelt. Daardoor staan flamingo's eigenlijk stabieler op één poot dan op twee. In hun studie voerden de onderzoekers experimenten uit met dode en levende flamingo's. Ze wilden testen hoe ze hun spieren belasten als ze op één poot staan. Mensen hebben namelijk de grootste moeite om lange tijd op één been te blijven staan. Om in evenwicht te blijven moet een mens voortdurend spierkracht gebruiken om kleine correcties aan te brengen aan de lichaamshouding. Dat maakt het voor ons een vrij vermoeiende bezigheid.