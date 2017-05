Waarom Duitsers kritiek op Trump niet sparen

Europa wordt op zichzelf teruggeworpen omdat de VS onder leiding van Trump geen betrouwbare partner meer zijn. Daar kwam de boodschap van CDU-kanselier Merkel op neer, toen ze zondag na de G7 een campagnetoespraak hield. Haar woorden gaan de geschiedenisboeken in als de 'biertentrede'. De SPD-minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, deed er nog een schepje bovenop. Trump brengt de vrede in Europa in gevaar, zei Gabriel. Zijn grootste kritiek betrof de wapendeal die de president had gesloten met Saudi-Arabië. Na het ontwaken moet Trump er gisteren lucht van hebben gekregen dat de Duitse kritiek maar niet ophield.