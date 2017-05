Waar klein Vlaanderen groot in is

Zeshonderd mensen kunnen er in de grote zaal van het Baxter Theatre in hartje Kaapstad. Om 10 uur 's morgens zit de zaal bijna vol als de mensen van jeugdtheater Bronks met Us/Thembeginnen, hun stuk over de dramatische gijzeling in een school in het Russische stadje Beslan in 2004. In de zaal zitten onze cultuurminister Sven Gatz en theatermakers van over de hele wereld, maar vooral ook veel scholieren van alle rangen, standen en kleuren. "Normaal gezien spelen we voor maximaal tweehonderd jongeren", zegt Veerle Kerckhoven, de artistiek leider van Bronks.