Vrouwen in boerkini gearresteerd

Op het strand van het Zuid-Franse Cannes zijn een tiental vrouwen aangehouden omdat ze een boerkini droegen. De vrouwen waren speciaal vanuit Parijs afgereisd naar Cannes, om er tijdens het jaarlijkse filmfestival te protesteren tegen het boerkiniverbod in Frankrijk. De vrouwen behoren tot de beweging rond Rachid Nekkaz, een Fransman van Algerijnse afkomst die vorig jaar bekend werd toen hij de boetes betaalde van dames die het boerkiniverbod aan hun laars lapten. De 45-jarige Nekkaz was gisteren in Cannes aanwezig. Bedoeling van de actie was de Franse overheid eraan te herinneren dat de Raad van State het omstreden boerkiniverbod vorig zomer heeft opgeschort. Het boerkiniverbod zorgde een jaar geleden nog voor veel ophef op Franse stranden. Tientallen vrouwen werden toen opgepakt, wat in Frankrijk tot een storm van protest leidde.