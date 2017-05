Vriendschap, ellende en hoop achter de tralies

Gevangenisdrama The Shawshank Redemption Zondag 21/5, 20u40, CAZ Bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt onschuldig tot tweemaal levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij belandt in de beruchte Shawshank-gevangenis, waar de meedogenloze directeur Norton en de homoseksuele knokploeg 'The Sisters' de plak zwaaien. Gelukkig kan hij terecht bij de zwarte ritselaar Ellis Boyd 'Red' Redding (Morgan Freeman) die al twintig jaar in de cel zit en alle hoop om vrij te komen al lang heeft opgegeven. Als stilaan ook tot Andy doordringt dat hij de rest van zijn dagen in Shawshank zal slijten, probeert hij het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Hij houdt zich bezig in de bibliotheek, geeft de bewakers juridisch advies en doet de bankzaken van de directeur.