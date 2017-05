Vlaams, vrouwelijk én voor het eerst

Ontheemding in een dreigende stad

Iemand moet maar eens onderzoeken waarom de amoureuze spanning tussen schilders en hun model zoveel schrijvers intrigeert. In de Franse literatuur bracht het thema onder meer de pennen van Honoré de Balzac, Alfred de Musset en Théophile Gautier in beweging. Maar ook in de Nederlandse literatuur is het onderwerp schering en inslag: van Patricia De Martelaeres De schilder en zijn model (1989) en Margriet de Moors De schilder en het meisje (2010) tot onlangs debutante Katrijn Van Bouwel met De muze en het meisje (2016).