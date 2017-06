Verrassing: oudste homo sapiens leefde in Marokko

Dat blijkt althans uit de sensationele vondst van de tot dusver oudste bekende fossiele botresten van vroege moderne mensen, in een grot ten westen van Marrakech. De vondst geeft aan dat de homo sapiens niet bij donderslag is ontstaan, maar zich wel geleidelijk heeft ontwikkeld. Niet alleen in Marokko maar verspreid over heel Afrika. "Er is geen tuin van Eden in Afrika", zoals onderzoeksleider Jean-Jacques Hublin van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig het verwoordt. "De tuin van Eden ís Afrika."