Veroordeelde Piqueur had Ethias nooit mogen overnemen

De overname van Ethias Bank door Jeroen Piqueur in 2011 had nooit mogen plaatsvinden. De oprichter van Optima was in 2009 in het Spaanse Benidorm veroordeeld tot een jaar en negen maanden cel, al bleek niemand op de hoogte. Zelfs Piqueur niet.

De Spaanse veroordeling kwam aan het licht toen de correctionele rechtbank van Gent de voormalige oprichter van Optima Bank veroordeelde tot een celstraf van vier maanden voor fiscale fraude. Piqueur beschikte dus niet over een blanco strafblad toen hij in 2011 Ethias overnam: om die reden had de toezichthouder van de Nationale Bank van België (NBB) voor die overname geen toestemming mogen geven. Niet alleen de NBB was niet op de hoogte van de veroordeling, ook Piqueur zelf wist naar eigen zeggen van niets.