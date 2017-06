Vermoorde agent postuum getrouwd

"Ik voel geen haat, want dat lijkt in niets op jou, in niets op wat jouw hart deed kloppen." Met deze woorden bezorgde Etienne Cardiles de wereld op 25 april dit jaar een krop in de keel. Hij begroef toen zijn geliefde Xavier Jugelé. Die werd enkele dagen eerder doodgeschoten op de Champs-Elysées, net voor de presidentsverkiezingen. De aanval werd door IS opgeëist, de agent kreeg een staatsbegrafenis, zijn beminde verklaarde een laatste keer zijn liefde. Die postume liefdesverklaring is nu een postuum huwelijk geworden. De Franse krant Le Parisien meldt dat Jugelé en Cardiles zijn getrouwd, over de dood heen.