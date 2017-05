Veilige havens vangen lgbt-asielzoekers op

Suhail Saeed is vrijwilliger bij Safe Havens, een project van de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria dat een bijdrage wil leveren aan de opvang en begeleiding van lgbt-asielzoekers en erkende vluchtelingen. Verantwoordelijke Fourat Ben Chikha: "Een van de doelstellingen is lgbt-asielzoekers met elkaar in contact te brengen. De lokale roze huizen spelen hierin een belangrijke rol. Er wordt ook een infopakket samengesteld in zes talen, waarmee asielzoekers zich kunnen informeren over hiv/soa en testmogelijkheden, hun rechten- en plichtenkader en uitgaansgelegenheden."