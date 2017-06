Vandaag spreekt de man die Trump kan kraken

De getuigenis van James Comey wordt in Washington met argusogen gevolgd. De ontslagen FBI-baas is de sleutelgetuige in het hele onderzoek. Wat James Comey zal zeggen, staat in een voorbereidende tekst die gisteren al werd gepubliceerd. Uit die nota blijkt dat Trump heeft gevraagd het onderzoek naar voormalig nationaal veiligheidsdirecteur Michel Flynn te laten vallen. In de tekst staat onder meer ook dat Trump "loyauteit" eiste van Comey. Alles draait rond de beschuldiging van de Democraten - wier boegbeeld Hillary Clinton verrassend de strijd om het Witte Huis tegen Trump verloor - als zou Trump onder een hoedje hebben gespeeld met "de Russen".