Vandaag één in het verdriet, morgen weer verdeeld

Tweeëntwintig doden en 59 gewonden: dat is de loodzware balans van de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena. Bij de dodelijke slachtoffers zijn ook jongeren. De explosie gebeurde maandagavond, een paar honderd meter van mijn flat, in het hart van een bruisende, en uitgesproken multiculturele stad. Dinsdag was Manchester een ingetogen én belegerde stad. Niet sinds de aanslag van het IRA in 1996, de grootste die de paramilitaire organisatie ooit uitvoerde in Engeland, is Manchester zo diep en hard getroffen door een terroristische daad. De universiteit waar ik werk heeft een noodnummer en slachtofferhulp ingesteld, en roept op om te trachten 'gewoon door te werken'. Inderdaad, de opeenvolgende terreurdaden, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in de rest van Europa (en grote delen van de rest van de wereld) zijn het nieuwe normaal geworden, ondanks de hevige en terechte emoties die telkens opnieuw een aanslag markeren.