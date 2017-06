Van stille wanhoop tot luidruchtige apocalyps

DeSingel in Antwerpen lanceert met Swim with the Current een nagelnieuw, 'zielroerend' alternatief festival. Naast enkele bekende namen treft u tal van jonge, vreemde eenden in de bijt. De vijf mooist gevederde beestjes stellen we graag aan u voor.

De rare kwieten van Kikagaku Moyo Zaterdag, 20u00 Een headliner als SX, die behoeft natuurlijk al lang geen duiding meer. Maar de meeste namen die aantreden in deSingel doen niet meteen een belletje rinkelen. De organisatie wil namelijk een "alternatief muzikaal aanbod creëren voor een jong publiek". Met een naam als Kikagaku Moyo lukt dat zonder twijfel. Uit het land van de rijzende zon, sake en Pokémon zakken deze rare kwieten af. Hun naam laat zich vertalen als 'geometrische patronen', maar verwacht geen strakke elektronica.