Van moslimhater tot grote verzoener

Eén bezoek aan het Midden-Oosten en alles lijkt anders. Toen Donald Trump gisteren in Riyad, Saudi-Arabië, zijn langverwachte toespraak hield over islamitische terreur, klonk hij niet meer als de politicus die Amerikaanse kiezers voor zich won met oneliners als 'Ik denk dat de islam ons haat' en 'Misschien was het Saudi-Arabië' - over de aanslagen van 9/11. De president bracht zelfs een verzoenende boodschap.

Trump is president, en de reis naar Saudi-Arabië, een van de meest conservatieve moslimlanden ter wereld, was dit weekend zijn eerste officiële staatsbezoek. Hij is hier geland met 'een boodschap van vriendschap en hoop en liefde'. Trump weet dat er grote belangen op het spel staan: zakenorders van honderden miljarden dollars. De president wil zijn eerste reis niet verpesten met een onhandige opmerking.