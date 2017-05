Van Garderen spoelt 'mislukte Giro' door met ritzege

Van Garderen gaf toe dat deze Giro tot voor gisteren één grote ontgoocheling was. "Het lukte me om een of andere reden niet. Ik kende te veel slechte dagen, terwijl je in een grote ronde gewoon geen slechte dag mag hebben. Mijn vormpeil was nochtans oké. Ik had me wel degelijk goed voorbereid." Ook bij BMC is het geloof in Van Garderen, ondertussen 28, stilaan weg. Na de Tour van 2012, waarin hij vijfde werd, zagen ze het Amerikaanse talent als de man die Cadel Evans moest opvolgen.