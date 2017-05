Van de lakse lanterfanter blijft weinig over

Mijn eindwerk is net ingediend en de laatste examens staan voor de deur. In juli trek ik de deuren van het secundair onderwijs definitief achter me dicht. Eén ding is zeker: na zes jaar blijft van de lakse lanterfanter die ik ooit was, weinig meer over. Ik ontwikkelde een heuse studiementaliteit en leerde bij momenten zelfs genieten van de opgedane kennis. Uiteraard ging dat niet altijd van een leien dakje, het zou flauw zijn te ontkennen dat mijn zenuwen me al eens parten speelden. Kleine tekenen van waardering of steun gaven me echter keer op keer tonnen motivatie om met hernieuwd enthousiasme weer aan de slag te gaan.