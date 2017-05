Vallen is helaas part of the job geworden

"De renners reden met zeventig, tachtig per uur de Baraque Michel naar beneden, zonder bij te trappen. Een mooie brede weg hoor, vliegtuigpleinbreed zelfs. Op zo'n moment het peloton voorbijsteken houdt echter risico's in." Hans De Clercq, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, reed die bewuste 28 mei achter het peloton en herinnert zich de kritieke botsing van mobiele seingever en wielermeute nog haarscherp. De immer goedlachse Stig Broeckx kreeg die dag een zware rekening gepresenteerd: twee bloedingen in de hersenen en een comateuze toestand, die uiteindelijk vijf maanden zou aanslepen.