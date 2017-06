Vakbond ACV: 'Bpost betaalt lonen te laat uit'

De christelijke vakbond heeft Bpost in gebreke gesteld omdat het bedrijf de lonen niet correct uitbetaalt. Sinds begin 2014, dus al meer dan drie jaar, werd een nieuw model van weddefiche ingevoerd, maar dat blijkt hiaten te vertonen. "Ons geduld is op", luidt het bij ACV-CSC Transcom, dat de directie nog tot 1 september de tijd geeft om de problemen op te lossen. "Zoniet zullen we onze leden aanmoedigen om klacht neer te leggen bij de sociale inspectie." Elk einde van de maand is het opnieuw stressen voor personeelsleden, merkt de vakbond op. Er zijn fouten in de loonberekening, of de vakantieteller klopt niet. "Bij elke vervaltermijn krijgen honderden personeelsleden niet waar ze recht op hebben." De bonden bij Bpost klagen de problemen al veertig maanden aan, maar merken dat er nog maar weinig is verbeterd.