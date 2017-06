Vakantie Vlaams Parlement start iets later

Het Vlaams Parlement gaat dit jaar wat later met vakantie. Tot nu toe begon het zomerreces voor de Vlaamse Parlementsleden op 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Om de Vlaamse regering nog te kunnen ondervragen over beslissingen die na 11 juli genomen zijn, blijft het Vlaams Parlement een tiental dagen langer open. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft beslist om deze zomer nog commissievergaderingen in te richten tot 20 juli. "Als parlement is het belangrijk dat we de kans krijgen om de ministers nog te bevragen over belangrijke beslissingen, zonder dat er een reces over gaat", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. Het reces eindigt op 31 augustus. Tijdens de eerste twee weken plannen de verschillende fracties wel hun fractiedagen.